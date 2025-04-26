Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE MAÇ 11'LERİ:
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Fredy, Taylan, Ahmet, Okita, Seferi, Bardhi
Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Bola, Yunus Emre, Schindler, Holse, Ntcham, Emre, Dimata
SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçı 26 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.
SİPAY BODRUM FK-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanan Bodrum FK-Samsunspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.