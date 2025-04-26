Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor CANLI | Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bodrum Fk Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2025- 18:47 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025- 19:03