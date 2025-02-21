Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında Sipay Bodrum FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bodrum'da oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Bodrum Fk Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2025- 19:48