Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
BODRUM FK - GAZİANTEP FK MAÇI 11'LERİ:
Bodrum FK: Diogo, Üzeyir, Christophe, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Samet, Pedro, Burak, Gökdeniz.
Gaziantep FK: Sokratis, Ömürcan, Ertuğrul, Arda, M'Bakata, Kozlowski, Daubin, Mandouki, Maxim, Mustafa, Kenan.
BODRUMSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bodrum FK - Gaziantep FK maçı 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.