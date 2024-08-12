Bodrum FK - Gaziantep FK | CANLI (Bodrum FK - Gaziantep FK canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Bodrum FK ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Bodrum Fk Haberleri Yayın Tarihi: 12.08.2024- 22:00