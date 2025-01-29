Twente - Beşiktaş maçı öncesi Ole Gunnar Solskjaer ve Ernest Muçi açıklamalarfa bulunuyor.

İŞTE SOLSKJAER'İN SÖZLERİ:

ERNEST MUÇİ: KALİTEMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM

Önemli bir maç olacak. Play-off'a kalmak için kalitemizi gösterme fırsatımız olacak. Hazırız. Kazanmak için her şeyi yapacağız.

Umarım iyi bir sonuç olur. Bilbao maçından farklı bir maç olacak. Deplasmanda oynayacağız ve rakibin taraftarları olacak. Maçı kontrol etmemiz gerekiyor. Bilbao maçındaki motivasyonumuzun devam etmesi gerekiyor. Büyük ve zorlu bir maç olacak.

Benim hedeflerim ve hayallerim var. Buradaki her kupayı kazanmak istiyorum. Takımın da hedefi öyle. Bunun için daha çok çalışmalıyız. Yeni bir hocamız var. Onunla birlikte bu hedefler ve hayaller için çalışmaya devam edeceğiz.