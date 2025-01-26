Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Ole Gunnar Solksjaer önderliğinde ilk lig sınavına çıkan Kara Kartal'ın nasıl performans göstereceği merak ediliyor. Norveçli çalıştırıcı ile UEFA Avrupa Ligi maçında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, aynı performansı Akdeniz temsilcisine karşı da göstermeyi amaçlıyor. Onvo Antalyaspor - Beşiktaş müsabakasının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk lig maçında çıkış arıyor. Onvo Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Onvo Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Chamberlain, Rafa Silva, Semih.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasındaki Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'ndaki Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN GÖVDE GÖSTERİSİ

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör arayışı içerisine giren Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'i göreve getirdi. İlk sınavına UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında çıkan Solskjaer, 4-1 gibi farklı bir skorla mücadeleden üstün ayrıldı. Kupanın favorilerinden birine karşı alınan farklı skor sonrası dikkatleri üzerine çeken Norveçli Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in ilk lig maçında nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

3 İSMİN SAKATLIĞI SÜRÜYOR

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç'un tedavileri devam ediyor. Süper Lig'deki 21. hafta maçı için Antalya'ya giden Kara Kartal'da savunma oyuncuları kadroda yer almazken, ne zaman sahalara geri dönecekleri belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ GALİBİYET ARIYOR

Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk sınavını başarıyla geçen Beşiktaş, ligde de kötü gidişe dur demek istiyor. Son 5 lig maçında 1 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kara Kartal, 31 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Üst üste galibiyetler elde etmeyi amaçlayan siyah-beyazlılar, Onvo Antalyaspor karşısında çıkış arıyor. BAY haftası öncesi 3 puan almayı hedefleyen Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solksjaer ile nasıl bir performans göstereceği ise taraftarlar tarafından heyecanla bekleniyor.

KARA KARTAL'DA 5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 isim sınırda yer alıyor. İşte o isimler:

-Mert Günok -Ersin Destanoğlu -Rafa Silva -Al-Musrati -Ciro Immobile

ANTALYASPOR'DAN SERT DÜŞÜŞ

Süper Lig'e Alex de Souza ile başlayan Onvo Antalyaspor, kötü gidişin ardından Brezilyalı teknik direktör ile yollarını ayırdı. Yerine Emre Belözoğlu'nu getiren Akdeniz temsilcisi, geçtiğimiz hafta oynanan Göztepe deplasmanından da mağlup ayrıldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Antalyaspor, 21 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ 6 DEPLASMAN MAÇINI DA KAZANAMADI

Ole Gunnar Solksjaer ile ilk lig maçına çıkan Beşiktaş'ta deplasman kabusu dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynadığı son 6 dış saha maçını da kazanamayan Kara Kartal, Antalyaspor karşısında yeni bir başlangıca imza atmak istiyor. Bu deplasmanlarda Galatasaray ve Adana Demirspor'a mağlup olan Beşiktaş, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

ANTALYASPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 58. RANDEVU

Antalyaspor ile Beşiktaş, 58. randevularına çıktı. Geride kalan 57 karşılaşmanın 36'sında Kara Kartal galip ayrılırken, Antalyaspor ise rakibini 8 defa mağlup etti. 13 karşılaşmada taraflar 1 puan ile sahadan ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 120 defa rakip fileleri havalandırırken, kırmızı-beyazlılar ise 55 golle karşılık verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı siyah-beyazlılar, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklama göre Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Savranlar yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlendi.

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