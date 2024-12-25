Beşiktaş Başkan Adayı Serdar Adalı yönetim kurulu listesini tanıttığı basın topantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Adalı'nın açıklamaları:

"Hepimizin en büyük dileği camiamızın yeniden mutlu edecek başarılara ulaşmasıdır. Camiamızın yanlış seçimlerle kaybedecek 1 dakikası bile yok. Bizler bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunacağız. Yönetim kadromuz alanında uzman insanlardan oluşuyor. Yönetim kurulumuzun Beşiktaş'a büyük katkılar sunacağına inanıyorum."

"Beşiktaş, futbol başta olmak üzere birçok branşta rekabet etmekte, Avrupa'da ülkemizi temsil etmektedir. Bünyesinde birçok sporcu barındırmaktadır. Altyapılarında birçok gencimizi yetiştirmektedir. 121 yıllık tarihimizde olduğu gibi Türk sporuna çok sayıda değer kazandırmaktadır. Biz bu başarıları sponsorluklarla artırmak ve devam ettirmek niyetindeyiz. İki güzide marka ile yapacağımız kapsamlı birliktelikleri huzurlarınızda imzalıyoruz."

"Daha kolay ulaşılabilir bilet fiyatlarını özellikle genç taraftarlara sunmayı planlıyoruz. Kapalı tribünü eski, kalabalık ve coşkulu haline getirmek istiyoruz."

İŞTE SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ