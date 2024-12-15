Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol Süper Lig)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligin son sırasındaki rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Mağlubiyetin ardından yaralarını sarmak isteyen Beşiktaş, Serdar Topraktepe yönetiminde 3 puanın sahibi olmayı hedefliyor. Son olarak, Süper Lig'de Fenerbahçe derbisini kazanan siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor. 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve mağlubiyet alan Beşiktaş, 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'de kötü günler yaşayan Adana Demirspor ise 2 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Ligin 15. haftasında, evinde oynadığı Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, Adana temsilcisi karşısında da 3 puanı alarak, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Bodo/Glimt'e 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında yaraları sarmayı hedefliyor. Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında puanını 28'e çıkartarak üst sıralara yükselmek istiyor. Ligin son sırasında bulunan Adana Demirspor ise güçlü rakibi karşısında bir mucize arıyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HATA YAPMAK İSTEMİYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

ADANA DEMİRSPOR KARŞISINDA YOKLAR

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

SAKAT OYUNCULARDAN SEVİNDİREN HABER

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai ve Milot Rashica'dan sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai ile özel nedenlerinden dolayı Norveç'e gidemeyen Milot Rashica, şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati,

-Mert Günok,

-Jonas Svensson,

-Ersin Destanoğlu,

-Ciro Immobile (Tedavisi devam ettiği için forma giymesi beklenmiyor.)