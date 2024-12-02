Trendyol Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar
Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile