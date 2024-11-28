Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor.
Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Gabriel Pualista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile
Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stojic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, van Overeem, Kanichowsky, Davida, Durgeman, Patati
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AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ
Tel Aviv ile Macaristan'da karşılaşan Beşiktaş, Avrupa'da 249. maçına çıktı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 248 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 332 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 377 gol gördü.
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BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 18 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.