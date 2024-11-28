Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv | CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2024- 20:42