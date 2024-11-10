Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih
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Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.