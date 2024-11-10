Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

RAMS BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Ömer Ali, Crespo, Serdar, Piatek

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Semih

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Galatasaray mağlubiyetinin ardından geçen hafta sahasında Kasımpaşa'ya da 3-1 yenilen Beşiktaş, liderin 8 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, perşembe akşamı Avrupa Ligi'nde aldığı 2-1'lik Malmö galibiyetiyle moral bulsa da ligde şampiyonluk yarışında oldukça kritik maçlar oynuyor. 8 puanlık farkın daha fazla açılmaması, hatta Galatasaray'ın puan kaybı halinde aşağıya çekilmesi için seri galibiyetler alması gereken Beşiktaş'ın, Başakşehir FK deplasmanından tek beklentisi galibiyet üzerine.