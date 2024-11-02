Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
TÜPRAŞ stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Zorbay Küçük yönetiyor.
Beşiktaş-Kasımpaşa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Semih, Immobile
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinovic, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.
ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 3 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligin geride kalan bölümünde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftada RAMS Başakşehir ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.