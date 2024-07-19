Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gabriel Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferleriyle gövde gösterisi yapan Siyah- Beyazlılar savunmanın soluna takviye yapmak için harekete geçti. Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ta yönetim danışmanı olan Brad Friedel'in Güney Amerika seferinde temas kurduğu isimlerden birinin de Sao Paulo forması giyen sol bek Welington olduğu öğrenildi. Kartal'ın bu transfer için çalışmalarına başladığı ve Brezilyalı oyuncunun menajeri ile temas kurduğu öğrenildi. 23 yaşındaki başarılı futbolcunun Brezilya kulübüyle olan sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.

2021'DEN BERİ SAO PAULO'DA

2021 yılından itibaren Sao Paulo takımının formasını giyen Welington, kariyeri boyunca 149 karşılaşmada forma giydi. 2 gol atarken 11 de asist yaptı. Sol bek ve orta sahanın solunda forma giyebilen Sambacı, ayrıca sağ kanatta da görev yapabiliyor. Brezilya Ligi'nde 80 maçta görev alan Welington, çalışkanlığı ve hücuma verdiği destekle de ön plana çıkıyor. Brezilyalı yıldız, milli takım alt yaş kategorilerinde ise 4 kez forma giydi.