Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Slovenya'da kamp yapan Beşiktaş, Grazer ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Grazer - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2024- 14:29