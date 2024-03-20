Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada Beşiktaş, hazırlık maçında Buducnost'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, milli arada 2 hazırlık maçına çıkacak. Beşiktaş, Buducnost ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Buducnost maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Buducnost maçı 23 Mart Cumartesi günü 16:00'da oynanacak.