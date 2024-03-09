İŞTE HASAN ARAT'IN AÇIKLAMALARI

"BEŞİKTAŞ'IN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİNİZ"

"69 iş gününden beri görevdeyiz. Bizlere çok uzun geldi, sanki yıllardır bu görevi yapıyoruz gibi. 3 Aralık 2023 seçiminden camiamızla sohbet etmiş, dinlemiş ve çokça uyarıda bulundum. Kulübümüz için köprüden önce son çıkışta olduğumuzu söyledim. Bugün az bile söylediğimizi fark ettik. 3 Aralık'ta yaptığınız seçimle, Beşiktaş'ın kaderini değiştirdiniz. Sizlere teşekkür ederim, şükranlarımı sunarım.

"BEŞİKTAŞ ÜZERİNDEN NÜFUZ KURMA DÖNEMİ BİTMİŞTİR"

Beşiktaş üzerinden nüfuz kurma dönemi bitmiştir. Beşiktaş camiası uyanık ve aktif olursa, burada benzer bir duruma asla düşmeyiz. Beşiktaşlılar her zaman kulüplerine sahip çıkmalı ve gelişmeleri yakın bir ilgiyle takip etmelidir.

"MUCI'NİN MENAJERİ %10 KOMİSYON İSTEDİ"

Muçi'nin menajeri %10 komisyon istedi. Spor kanunu gereği %5'in üzerinde veremeyeceğimizi söyledik. Hüseyin Yücel Bey %5, yani 10 milyon üzerinde para verdi. Borç vermedi kulübe bağışladı.

"BEŞİKTAŞ'IN ONUR GÖÇMEZ'İ OLDU, ASBAŞKANIMIZ..."

Beşiktaş'ın Onur Göçmez'i oldu. Asbaşkanımız... Bildiğiniz gibi malum bir camia kendisine suç duyurusunda bulunmuştu ama benim arkadaşlarım onu yalnız bırakmadı ve Onur Göçmez şöyle dedi; "Biz 80 kişi gideriz, 79 kişi dönmeyiz.

"FEYYAZ UÇAR'A VE SAMET AYBABA'YA DESTEK VERİN"

Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba... Daha önce bu sistem olmamış, bir ayda gideceklerini düşündüler. Ama biz çok iyi çalışıyoruz. Samet Aybaba'ya, Feyyaz Uçar'a destek verin. En zor zamanlarda bile kameraların karşısına geçip konuşmak kolay iş değil. Bizlere destek verin."

"GELİR GELMEZ CAS DAVALARINI KARŞIMIZDA BULDUK"

Gelir gelmez CAS davalarını karşımızda bulduk. Victor Ruiz davası... Beşiktaş 2 Milyon 728 Bin Euro ceza ödüyor. Zamanında 489 Bin Euro ödemediğimiz için bu oluyor. Tyler Boyd davası açıldı, CAS'ta dava görülüyor. 1 Milyon Euro'ya kadar riski var.

"LOCASI OLAN FUTBOLCUMUZ KULÜBÜMÜZE İCRA AÇIYOR"

"Bir sporcumuz var, bunun locası var ve locası nedeniyle kulübe icra açıyor. Kulübümüz o sporcuyla jübile yapmak üzere sözleşme imzalanıyor. Bu sporcumuza aylık 500 Bin Türk Lira para ödeniyor. Ödeme yapılmadığında ihtar çekiyor. İnanılmaz anlaşmalar yapılmış. "

"İSTANBULSPOR'DAN BİR FUTBOLCUYA BONSERVİSİNİN %50'Sİ 2 MİLYON EURO ÖDENİYOR"

İstanbulspor'dan bir futbolcuya bonservisinin %50'si 2 Milyon Euro ödeniyor. Bu futbolcuyu tanıyan var mı? Kerem Atakan Kesgin 1 Milyon 400 Bin Euro'ya alınıyor. Kiralanıyor... Bize karşı oynarken, yedek kulübesinde sarı kart gördü... Bize karşı! Bu isimlerle 5 yıllık sözleşmeler yapılmış. Bunların hepsini ödeyeceksiniz. Kiralık veriyorsunuz, üstüne para ödüyorsunuz.

"SANTOS, SEMİH VE EGE'YLE OYNAMAK İSTEDİ"

15 teknik adamla görüştük. Önerilen oyuncuları Fernando Santos'a sunduk. "Onların kiralık oyuncularını oynatmam! Benim Semih'im, Demir Ege'm onlardan daha iyi. Onları oynatırım" dedi. Sonrasında yeniden harekete geçtik."

"VİDA'NIN MENAJERİ 2 MİLYON EURO'LUK DAVA AÇTI"

Menajerlerle durumumuzu sordum, aramız iyi değilmiş! Meğerse menajerlere 10 Milyon Euro borcumuz varmış! Domagoj Vida'nın menajeri 2 Milyon Eurol'uk dava açtı. İnanılmaz ilişkiler."

"SAMET AYBABA KİMSEYİ İÇERİ SOKMUYOR"

Samet Aybaba, bütün futbolcuların menajerlerinin içeri girişini yasakladı. Kimseyi içeri sokmuyor. Önce sosyal medyada isim ortaya atıyorlar. Menajerler plan yapıyor, oyuncuyu almak durumunda bırakıyorlar. Asıl transferi yazın yapalım diye karar verdik.

"MUCI'Yİ ASTON VILLA İSTİYORDU"

Ernest Muçi'yi Legia Varşova vermedi. Çünkü çok kıymetli oyuncuları. Gece yarısı anlaştık. Oyuncunun menajeri izin vermedi. Sonra gece 02:00 gibi geldi. Oyuncuyu, Aston Villa istiyordu. Muçi'yi kamptan çağırdılar ve hemen imza attırdık.

"MUSRATI İLE MENAJERSİZ ANLAŞTIK"

Al-Musrati'yi önemli kulüpler almak istemiş. Al-Musrati ile menajersiz anlaştık, menajeri yok! Menajeri olmadan anlaştı. Kısa bir süre önce evladı oldu. Ülkesinde 'Kartal' yerine geçen Yousif ismini oğluna verdi.

Bu transferleri nasıl yaptığımız soruldu. Beşiktaş masaya oturduğu an çok kuvvetli! Biz teminat vermedik, 4 yıllık ödeme planıyla aldık. Beşiktaş'ın adı buna yetti. Sadece Beşiktaş'ın imzasıyla, 3,5 yıl üzerine vade ile oyuncuları verdiler.

"BESAR GUDJUFI'Yİ KİRALIK YOLLADIK, NEDEN ALINDIĞINI BİLEN YOK"

Besar Gudjufi diye bir oyuncumuz var, kim olduğunu biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. 5 yıllık sözleşme imzalanmış, her ay para alıyor. Kiralık yolladık. Neden, nasıl alındığını bilen yok."

"NECİP'İN MİLLİ TAKIMA SEÇİLMESİ LAZIM"

Necip Uysal'ın milli takıma seçilmesi lazım

"5 FUTBOLCUYU KADRO DIŞI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

"Beş futbolcuyu kadro dışı bırakmak zorunda kaldık. Çünkü bir oyuncu, bir oyuncuya 'Bu maçta oynama' deme durumuna gelmişti. kadro dışı kararı sonrası menajerleri devreye girdi. Eric Bailly'i hemen yolladık, karımız 3,5 Milyon Euro. Jean Onana'nın menajerini çağırdık, menajeri yok! Şaşırdınız mı? Satın alma opsiyonuyla kiraladık. Valentin Rosier'i Nice'e kiraladık, orada da oynayamıyor. İnşallah oynar. Bu üç oyuncudan 5 Milyon 375 Bin Euro kâr ettik. Bu doğru bir karardı. Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'ın anlaşmaları çok güçlü. Biz affetmedik, hoca faydalanabileceğini söyledi. Maaşını ödüyoruz. Türk gazeteleri menajer ağzından "Beşiktaş, bizden özür dilesin" diye manşet attı. "

"BEŞİKTAŞ KİMSEDEN ÖZÜR DİLER Mİ?"

Beşiktaş kimseden özür diler mi? Hep parasını vereceksin, hem Beşiktaş ödeyecek! Bunu bizim gazeteciler yaptı. 'Niye yaptınız?' diye sordum. Artık siz bilirsiniz neden yaptıklarını."