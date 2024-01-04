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Beşiktaş - Kasımpaşa maçı NE ZAMAN? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde istediği başarıyı henüz yakalayamayan siyah-beyazlılar, evinde 3 puan ile taraftarını sevindirmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman? Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞAMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Kasımpaşa maçı 5 Ocak Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.