Beşiktaş yeni başkanını seçiyor | CANLI

Beşiktaş'ta seçim yarışı resmen başladı. 21 bin 2019 üyenin oy kullanabildiği başkanlık seçiminde Serdal Adalı ve Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe başkan olmak için yarışıyor. Seçim yarışını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Beşiktaş'ta bugün büyük gün gerçekleşiyor. Siyah beyazlı kulüp olağanüstü seçimli genel kurulda sandık başına gidip yeni başkanını seçiyor. BJK Emlakjet Spor Salonu'nda gerçekleşen kongre, 10.00'da başladı. Genel kurulda başkanlık divanının belirlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan adaylarının programlarını takdim etmelerinin ardından oy kullanımına geçildi. 21 sandıkta 21 bin 219 üye oy kullanabiliyor.

ARAT TURUNCU, ADALI BEYAZ

Seçimde Hasan Arat ile Serdal Adalı, başkanlık yarışı veriyor. Genel kuru üyeleri Arat için turuncu, Adalı için beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor. Kazanan aday, Beşiktaş'ın 35. başkanı olacak. Başkan adayları Hasan Arat ile Serdal Adalı, 3. kez başkanlık için mücadele ediyor. Arat, 2000 ve 2002'deki kongrelerde Serdar Bilgili'nin gerisinde kalarak başkanlığa seçilemedi. Adalı 2013'te Fikret Orman, 2019'da ise Ahmet Nur Çebi ile girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.

ADAYLARIN LİSTELERİ

SERDAL ADALI:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

HASAN ARAT:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.