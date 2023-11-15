Fenerbahçe'de Fred ve Alexander Djiku gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri belli oldu

Fenerbahçe'de Fred ve Alexander Djiku gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri belli oldu

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlıkları yüzünden bir süredir forma giyemeyen Fred ve Alexander Djiku'nun sahalara dönüş tarihleri belli oldu. 2 yıldız futbolcu o maçta oynayabilirler. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 15.11.2023- 11:55