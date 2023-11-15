Süper Lig'de zirvede yer alan, UEFA Konferans Ligi'nde yer aldığı H Grubu'nda da liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Fred ve Alexander Djiku gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri belli oldu
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sakatlıkları yüzünden bir süredir forma giyemeyen Fred ve Alexander Djiku'nun sahalara dönüş tarihleri belli oldu. 2 yıldız futbolcu o maçta oynayabilirler. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sakatlık problemiyle boğuşan sarı-lacivertlilerde özellikle Fred ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları takımın gidişatını olumsuz yönde etkiledi.
Djiku, 26 Ekim'de Ludogorets ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında sakatlanmıştı.