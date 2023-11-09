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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlaırnı paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...
BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BODO/GLIMT MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Necip, Bakhtiyor, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar
Bodo/Glimt: Haikin, Wembangomo, B.Moe, Björtuft, Björkan, Saltnes, Berg, Gronbaek, Sorli, Pellegrino, Maoumbagna
BEŞİKTAŞ'TA EKSİK İSİMLER CAN SIKIYOR!
Beşiktaş'ta Bodo-Glimt maçı öncesi eksik isimler bulunuyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Omar Colley, Amartey ve Arthur Masuaku forma giyemeyecek.