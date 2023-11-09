Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Aboubakar'ın sahalara döneceği müsabaka futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 12:11