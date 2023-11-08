BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN | BJK MAÇI CANLI TAKİP 👈
UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, D Gurubu 4. hafta müsabakasında Bodo/Glimt kozlaırnı paylaşacak. Beşiktaş, mutlak galibiyet alarak taraftarı önünde 3 puanı almak istiyor. Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, hakemi ve daha birçok detay haberimizde...
BEŞIKTAŞ - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı 9 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.
ASpor CANLI YAYIN