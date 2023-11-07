Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Bodo/Glimt kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.11.2023- 17:11