Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmada sakatlıkları bulunan Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic de forma giyemeyecek. Futbolseveler, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Corendon Airlines Park'ta Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle başlayacak karşılaşmada mutlak 3 puan için yarışacak olan siyah-beyazlılarda yıldız golcü Aboubakar'ın durumu belirsizliğini koruyor. Kadrosundan 9 kişinin forma giyemeyeceği Beşiktaş'ın maçı öncesinde futbolsevelrer, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini merak ediyor. Peki Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

ABOUBAKAR'DA SON DURUM

Sakatlıklarla başı dertte olan siyah-beyazlılarda Vincent Aboubakar belirsizliği yaşanıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşması öncesi rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan Aboubakar, bu karşılaşmada forma giyememişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre karın ağrısı ve yüksek ateş nedeniyle 3 günü hastanede geçiren yıldız golcü, tamamen iyileşmediği takdirde takımdaki yerini alamayacak. Kontrol altında tutulan Aboubakar'ın, tam anlamıyla iyileşmediği takdirde antrenmanlara katılmayacağı, gerekirse Antalyaspor maçında da forma giymeyeceği belirtildi.

BURAK YILMAZ ZORA GİRDİ

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ghezzal, Amartey, Masuaku, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Colley, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Amir Hadziahmetovic, Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayacak. Aboubakar'un durumu, eksiklerin çokluğu nedeniyle ilk 11 yapmakta zorlanan teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın işini daha da zorlaştırıyor. Öte yandan sakatlıklarını atlatan Valentin Rosier ve Mert Günok'un Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Zor günler geçiren Beşiktaş'ta verim alınan tek isim olan Aboubakar, Süper Lig'de 9 maçta forma giydi ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmada 7 gol ve 1 asistle oynadı.