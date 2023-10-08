Beşiktaş - İstanbulspor CANLI İZLE | Beşiktaş ne zaman? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile İstanbulspor 8. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, İstanbulspor'u Tüpraş Stadyumu'nda konuk edecek. Tugay Kaan Numanoğlu müsabakada düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - İstanbulspor maçı 8 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

BURAK YILMAZ KULÜBEDE OLACAK!

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı. Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

EKSİKLER

Beşiktaş'fa Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor. İstanbulspor'da ise sakatlıkları bulunan Alassane Ndao ve Coly Racine Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.