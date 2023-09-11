Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

"RAMOS TRANSFERİNDE KİMSE SPONSORLUK DESTEĞİ VERMEDİ"

"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon Euro. Vergileriyle 25 milyon Euro. 2 yılda 50 milyon Euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon Euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsorluk desteği vermedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olmadı. Konunun 6 milyon Euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon Euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim."