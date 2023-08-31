UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İlk mücadeleyi Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, avantajlı skoru elde edip adını grup aşamasına yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için tıklayın.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İlk mücadeleyi Romanya'da 3-2 kazanan siyah-beyazlı ekip, avantajlı skoru elde edip adını grup aşamasına yazdırmak istiyor. Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı izlemek için tıklayın.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - DİNAMO KİEV MAÇI 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat.

📺BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA'DA YENİLGİSİ YOK

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.