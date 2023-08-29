Beşiktaş ile Dinamo Kiev, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş yönetiminde ilk maçı 3-2 kazanan Beşiktaş, sahsında Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev'i yenerek adını gruplara yazdırmak istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş ile Dinamo Kiev play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE