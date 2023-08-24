Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in İngiliz basınından derlediği habere göre, Siyah-Beyazlı takımın Tottenham forması giyen İngiliz stoper Eric Dier ile ilgilendiğini öne sürdü.Haberde Beşiktaş'ın 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak istediği ve İngiliz kulübü ile resmi görüşmelere başladığı ifade edildi. Oyuncunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtilirken, Dier'ın da şartların oluşması durumunda Beşiktaş forması giymeye sıcak bakabileceği vurgulandı. Tottenham ile olan sözleşmesinin son yılına giren ve Ada ekibinin kadrosunda düşünmediği tecrübeli stoperin bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ın 18 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcu için Tottenham'ı uygun bir bedele ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında. Şenol Güneş'in de transferine onay verdiği Dier konusunda önümüzdeki günlerde daha somut adımların atılması bekleniyor. Dier, Tottenham formasıyla geçen sezon 42 maçta sahaya çıkıp 2 gol,1 asiste imza attı.