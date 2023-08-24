UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Romanya'da oynanan müsabakayı İngiliz hakem Darren England yönetiyor. Dinamo Kiev - Beşiktaş maçının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...

DİNAMO KİEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Volshyn, Buyalskiy, Vanat.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar.

DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş arasında oynanacak rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanıyor.

10 KEZ KARŞILAŞTILAR

Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Ukrayna temsilcisi 6 kez galip gelirken, 2 maç da berabere sona erdi. Siyah-beyazlı takım ise rakibini iki kez mağlup etti. Dinamo Kiev bu karşılaşmalarda 24 gol atarken, Beşiktaş ise 6 defa rakip fileleri havalandırabildi.

DARREN ENGLAND DÜDÜK ÇALIYOR

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçında İngiliz hakem Darren England düdük çalıyor. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi de John Brooks. Müsabakada VAR koltuğunda Avusturya'dan Jarred Gavan Gillett, AVAR'da da yine İngiltere'den Neil Davies oturuyor.