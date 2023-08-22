UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Kritik müsabakada puan avantajını elde etmek isteyen siyah beyazlılar, bu turu da geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar bu turu da geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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