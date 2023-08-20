Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor .Sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırmak ve seriye başlamak istiyor. Pendikspor ile ilk puanını kazanmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş - Pendikspor maçının CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor kozlarını paylaşıyor. Sezona galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırmak ve seriye başlamak istiyor. Pendikspor ile ilk puanını kazanmanın planlarını yapıyor. Beşiktaş - Pendikspor maçının CANLI ANLATIMINA haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Pendikspor maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Erdem, Serkan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan, Vukovic, İbrahim, Halil, Eze, Diaby.

GHEZZAL VE COLLEY OYNAYAMAYACAK

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, Pendikspor karşısında forma giyemiyor.

Sakatlığını atlatan ve teknik direktör Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu ile kayınvalidesinin trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley ise omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada yer almıyor. Yeni transferlerden Alex Oxlade-Chamberlain, hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamıyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı.

Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.