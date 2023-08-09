Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Konferans Ligi BJK maçı detayları!

Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | Konferans Ligi BJK maçı detayları!

Turu garantilemek için farklı galibiyet isteyen Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar, kampta hazırlıklarına devam ederken maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Arama motorlarında futbolseverler tarafından sorgulanan 'Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte Konferans Ligi BJK maçı detayları...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 12:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023- 12:10