UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Beşiktaş, İnönü Stadyumu'nda Tirana'yı konuk edecek. Müsabakada Daniel Schlager düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Tirana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında ara��tırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - TİRANA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Onur, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Tirana: Selmani, Najdoski, Doka, Hoxhallari, Jonuzi, Hasani, Pergjoni, Hila, Abazaj, Lushkja, Latifi.

ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

SİYAH-BEYAZLI TAKIM YENİ SEZON ÖNCESİ 3 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN OYUNCU LİSTESİ

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

Forvet: Vincent Aboubakar, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Semih Kılıçsoy

TİRANA, ORGANİZASYONA BİRİNCİ ELEME TURUNDAN BAŞLADI

Arnavutluk temsilcisi Tirana, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne ilk turdan dahil oldu.

Bu turda Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımıyla eşleşen Tirana, rakibine 1-1 ve 2-1'lik skorlarla üstünlük sağlayarak adını 2. eleme turuna yazdırdı.

Arnavutluk Ligi'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımı (26) Tirana'nın kadrosunda bir dönem Menemenspor ve Boluspor'un kalesini koruyan Gentian Selmani ile İstanbulspor'da oynayan Kristal Abazaj bulunuyor.