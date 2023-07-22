Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda heyecan başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Tirana'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Yeni sezonda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TIRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de oyanancak. Müsabakanın Exxen veya TV 8,5'tan canlı yayınlanması bekleniyor.