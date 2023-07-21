Yeni sezon için hazırlıklarını Almanya kampında tam gaz sürdüren Beşiktaş, Fransız temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Almanya ve Macaristan temsilcileriyle verdiği mücadelenin ardından son hazırlık maçına çıkacak olan siyah beyazlıların maçına ilişkin detaylar, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Strasbourg ile karşılaşacak. Almanya'da kampını sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlıların hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - STRASBOURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Strasbourg hazırlık maçı 21 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

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