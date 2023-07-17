Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK hazırlık maçı detayları!
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ikinci hazırlık maçını Mezokövesd Zsory ile yapacak. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk maçında Alman temsilcisi Augsburg ile 1-1 berabere kalmasının ardından Macaristan temsilcisi karşısında zafer için yarışacak. Maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Mezokövesd Zsory ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - MEZOKÖVESD ZSORY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı 18 Temmuz Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.