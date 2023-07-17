Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK hazırlık maçı detayları!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken ikinci hazırlık maçını Mezokövesd Zsory ile yapacak. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar, ilk maçında Alman temsilcisi Augsburg ile 1-1 berabere kalmasının ardından Macaristan temsilcisi karşısında zafer için yarışacak. Maçın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Mezokövesd Zsory hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2023- 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023- 09:50