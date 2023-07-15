Beşiktaş - Augsburg maçı merakla bekleniyor. 2023-2024 sezonu hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş, Augsburg ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş yönetimindeki Beşitaş'ın performansı merakla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, hazırlık müsabakasında Augsburg ile karşılaşacak. Hazırlık müsabakası heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da Kufstein Stadyumu'nda oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.