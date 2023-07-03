Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Güneş'in ve ekibinin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Transferlerin 5-6-7'si gibi katılmasını bekliyorum. Elimizde bir kadro var. Tayfur takımına döndü. Redmond da şu an sözleşmesi bittiği için görüşmeler yapıyor. Bana verilen bilgilere göre de olumlu gidiyor. Eşinin durumu da var, bekliyoruz.

Stoper mutlaka almak durumundayız. Defansif bir orta saha da gerekiyor. Hücumda açık ve forvet arayışlarımız var. Bir de duruma göre sol bek bakacağız. En acil olanı sağ stoper.

"BÜYÜK GURUR VE ŞANS"

Burak Yılmaz: Futbolculuk kariyerime olduğu gibi antrenörlük kariyerime de Şenol Hocamızın yanında başlamak benim için büyük gurur ve şans. Beşiktaş'ın başarısı için buradayım. Beşiktaş'a en ufak katkım olursa ne mutlu bana.

"BURAK UMARIM BAŞARILI OLUR"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Şeref Çiçek: Burak Yılmaz, Türk futbolu için bir değer. Antrenman ilk geldiğinde tabletinde çocuklarının fotoğrafından çok antrenman method ve videoları vardı. Futbolculuğu gibi hocalığı da başarılı olur umarım.