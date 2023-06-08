Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Önümüzdeki sezon şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Biz de görevimize devam edeceğiz. Camiamız içerisinde gereksiz bir seçim atmosferi yaratıldı. Bir mücadele, bir savaş elbirliğiyle yürütülür.

"TRANSFERLER GELECEK"

"Sezon bitti, yeni sezona başlayacağız. 2-3 takviye ile şampiyonluğun en büyük adayı olacağımızı buradan açıklamak istiyorum."

"DURSUN ÖZBEK BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ"

"Dursun Özbek'in "6 puan olsa da ne fark eder. Ofsaytımsı maç olsa da ne fark eder?" gibi bir söylemi var. 6 puanı silip, Sivasspor maçını eklerseniz, 9 puan eder! Çok şey fark eder. Başkanlar, taraftar tavrıyla konuşmamalı. Zafer sarhoşluğudur, anlıyorum. Ama çıkıp özür dilemeli."