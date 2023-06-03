Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan şok haber!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın bu sezon başında sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Alex Teixeira, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmişti. Bu konuda siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 03.06.2023- 12:03