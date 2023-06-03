Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katmıştı.
Beşiktaş'a Alex Teixeira'dan şok haber!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın bu sezon başında sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Alex Teixeira, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmişti. Bu konuda siyah-beyazlılara kötü haber geldi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 03.06.2023- 12:03
Siyah-beyazlılar, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakza zorlanmıştı.