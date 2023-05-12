Beşiktaş, hazırlık maçında Sabah FC ile karşı karşıya gelecek. Depremzedelere destek olmak amaçlı düzenlenen müsabakanın tüm gelirleri bağışlanacak. Mücadeleye yoğun ilgi bekleniyor. Beşiktaş yıldızlarıyla galibiyet için yarışacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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Spor Toto Süper Lig'de başarılı bir ivme kazanan Beşiktaş, Azerbaycan temsilcisi Sabah FC ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Sabah FC - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SABAH FC - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sabah FC - Beşiktaş maçı 13 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak. Müsabaka Kanal D'den canlı yayınlanacak.

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