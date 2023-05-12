Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı YENİ BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde heyecan dorukta. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı yeni bölümüyle 12 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı son bölüm bilgileri.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. BÖLÜM İZLE

BARBAROS HAYREDDİN: SULTANIN FERMANI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Barbaros Hayreddin, Himara'yı teslim almak için Maria'dan istediklerini yapacaklarına dair söz alır. Çaresiz kalan Maria bunu yapmak zorunda kalmıştır. Barbaros Hayreddin, Himara için Şarlken ve Dorya'dan vazgeçmeyi göze almıştır. Pargalı İbrahim Paşa ise Şahsuvar'la beraber Çeribaşı olayının önünü almak için hamlelerine devam etmektedir. Barbaros Hayreddin, Luna'nın Ada haritasını Payitaht'a götürdüğünü ve haritayı orada Piri Reis'e çözdüreceğini öğrenince Payitaht'a dönüş için emir verir. Barbaros Hayreddin, Şarlken'in de Piri Reis'den haberdar olduğunu ve ona ulaşmak istediğinden habersizdir. Askerlerinden birinin kaybolduğunu öğrenen Piri Reis, bütün hazırlıklarının ifşa olmasından korkmaktadır. Pargalı İbrahim Paşa ise Kanuni Sultan Süleyman'a bütün olanlardan dolayı hesap veriyordur. Kanuni'ye karşı zor durumda kalan Pargalı İbrahim bu durumdan kurtulmak için Luna'yla beraber Barbaros Hayreddin aleyhinde bir tertip yapar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Kaptan-ı Derya olarak tayin ettiği Barbaros Hayreddin kendisini zor bir görevin içinde bulur. Piri Reis'in Akdeniz'deki bütün çalışmalarını bilen askerinin bulunması için emir verir. Aradıkları askerin ise Dorya'nın elinde olduğundan ve işin içinde Luna'nın da olduğundan habersizdirler. Barbaros Hayreddin, bir yandan da Pargalı İbrahim Paşa'nın Luna'yla kurduğu tuzakla yüzleşecek.

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. BÖLÜM İZLE

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı TÜM BÖLÜMLERİ

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 17. BÖLÜM İZLE