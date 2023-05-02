Taraftara kötü haberi Beşiktaş'ın yıldızı batıyor!

Beşiktaş sezon başında lige hızlı başlamıştı. İlerleyen haftalarda siyah-beyazlı ekibin performansı düşmüş ve Şenol Güneş ile birlikte güzel bir ivme yakalamıştı. Şampiyonluk yarışına Galatasaray galibiyeti ile tekrar giren Kartal'da flaş gelişme yaşandı. Yıldız futbolcusu sezon sonu ayrılıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2023- 16:39 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023- 17:14