EuroLeague Kadınlar yarı final maçında USK Prag'ı 78-58 mağlup ederek finale yükselen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncularının galibiyet kutlamaları esnasında Türk bayrağı açmasına Prag'lı yetkililer karşı çıkmıştı. Daha sonra ise Prag özür diledi.

EuroLeague Kadınlar'da finale yükselme başarısı gösteren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, Çekya'nın başkenti Prag'da, kazandıkları yarı final karşılaşması sonrası Türk bayrağı açarak sevinmek istedi. Tribünden uzatılan Türk Bayrağına, güvenlik görevlisinin engellemesine rağmen Mersinli oyuncular alarak açmak istedi. Türk bayrağı açan oyunculara, bir başka yetkili izin vermeyerek bayrak açarak sevinemelerine izin vermedi. Bunun üzerine oyuncular, formalarındaki Türk bayrağını gösterip formaları üzerindeki Ay-yıldızı göstererek tepkilerini tüm dünyaya göstermiş oldu. Yaşanan bu olayı inceleyen FIBA Avrupa aşağıdaki açıklamayı yaparken, Prag yönetimi ise ÇBK Mersin Kulübü'nden özür diledi.