Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK yardım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK yardım maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde çıkışını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid ile yardım maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakadan elde edilen tüm gelir, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olan depremin yaralarını sarmak amacı ile deprem bölgesine bağışlanacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? BJK yardım maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 11.04.2023- 11:20 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023- 11:20