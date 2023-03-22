Beşiktaş Teknik Direkötrü Şenol Güneş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamalarını haberimizden izleyebilirsiniz...

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Gedson dişinden ameliyat oldu.

"DELE ALLI'YE ULAŞAMADIK"

Bir de izin verdiğimiz Dele Alli de gelemedi, yağmur yağıyor herhalde, ondan haber almaya çalışıyoruz.

İlk maçımız Fenerbahçe ile, onlara bu maçın önemini önlerine koyacağız. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.

"N'KOUDOU GİTMEDİ"

Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız.

Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani.

Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız.