Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası hakkında konuşuyor.



İŞTE ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:



'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasıyla bu felaketten zarar gören ailelere destek olmaya devam edeceğiz. Bu iş çok uzun süreli bir iştir, unutmamalıyız, devam etmeliyiz ve bırakmamalıyız.



"6 OKUL YAPMA PLANIMIZ VAR"



'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyamıza yönetim kurulu olarak 10 milyon TL bağışlayarak başlıyoruz. Beşiktaş olarak en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planlıyoruz.



Yaklaşık 170 yurt içi 140 tane yurt dışı derneğimizin el birliğiyle verdiği destek Beşiktaş açısından çok değerli. Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaşması, bizim için huzur vericiydi. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.''edited 11:58





