Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor maçı için heyecan dorukta. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ve Nuri Şahin'in Antalyaspor'u 3 puan için sahaya çıkacak. İki ekipte de birçok eksik bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş ile Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka öncesinde detaylar merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında haberimizde yer alacak.