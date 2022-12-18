Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur maçında Beşiktaş sahasında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Beşiktaş, Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki,Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ŞANLIURFASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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