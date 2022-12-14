Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Beşiktaş ve Giresunspor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.12.2022- 16:01