Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Beşiktaş ve Charleroi kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 17:10